Paris inaugura praia temporária às margens do rio Sena

Uma praia improvisada no coração de Paris, às margens rio Sena, estará aberta ao público a partir da segunda-feira, 20, até o dia 23 de agosto. Nela, turistas e moradores da capital francesa poderão curtir o sol do verão do hemisfério norte, relaxar e praticar esportes.

Trata-se da 14ª edição da "Paris plage", uma iniciativa da prefeita Anne Hidalgo para tentar proporcionar o clima de férias em um ambiente cercado por carros, prédios e asfalto.

"A ideia é que quem não puder sair da cidade no verão também desfrute do tempo livre para relaxar", explicou a prefeita de Paris, que também informou que a ideia é inspirada em cidades como Barcelona, "que soube reconquistar o mar".

Entre as atividades oferecidas, todas gratuitas, estão esportes aquáticos, máquinas para fabricar cartões postais e uma biblioteca temporária onde são dados conselhos de leitura, com 300 títulos à disposição.

Algumas das novidades em relação aos anos anteriores são a instalação de uma pequena fazenda, de um clube náutico, a realização de um baile para crianças, aulas de tiro ao alvo e a segunda edição do "Le Louvre à Paris Plages", uma iniciativa para levar o emblemático museu do Louvre às ruas da cidade.

"Faremos várias oficinas lúdicas para as crianças, mas também para os adultos, para que conheçam algumas das coleções que temos no museu, como a que viaja em torno da chamada "O Egito dos Faraós", para, definitivamente, despertar sua curiosidade pela arte", explicaram à Agência Efe os responsáveis pela atividade.

