Palácio Imperial Cidade Proibida, na China, proíbe cigarros

A Cidade Proibida, antigo palácio imperial chinês hoje transformado em um dos principais museus e lugares turísticos da China, proibiu seus visitantes de fumar dentro de seus muros.

Aproveitando a comemoração do Dia Internacional dos Museus, a administração do palácio, situado no centro de Pequim, informou que a partir de agora turistas e trabalhadores serão proibidos de fumar tanto nos pátios exteriores como nas dependências internas do local. "Quem violar a proibição será castigado", assinala a nova regulação, que não detalhou quais serão as multas ou sanções que serão estabelecidas.

A Cidade Proibida, que serviu de residência aos imperadores das dinastias Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), foi durante meio milênio o centro político e cultural da China, e, após sobreviver a guerras civis e à Revolução Cultural no século 20, se transformou em um dos lugares mais visitados do país.

O monumento é um dos seis da cidade chinesa incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, junto ao Palácio de Verão, o Templo do Céu, a Jazida do Homem de Pequim, a Muralha China e os túmulos Ming (os dois últimos, compartilhados com outras divisões administrativas chinesas).

