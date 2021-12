Palácio de Versalhes quer abrigar hotel

O Palácio de Versalhes, residência dos reis da França nos séculos XVII e XVIII, quer transformar em hotel um conjunto de três prédios com vista para o jardim de Orangerie, indicou nesta segunda-feira (17) a direção do local.

A administração abriu há duas semanas uma concorrência para este projeto, que inclui os três edifícios, desocupados desde 2008, que representam uma área total de 2.800 metros quadrados.

O acesso ao hotel será externo ao parque, mas alguns quartos terão vista para o jardim de Orangerie.

De acordo com a concorrência para este hotel, cuja concessão será dada por 60 anos, a renovação do telhado e da fachada representa um investimento estimado entre 4 e 7 milhões de euros, aos quais são acrescentados 4 milhões de euros para reformas internas.

"Esta iniciativa faz parte da política de renovação das atividades econômica em monumentos históricos, a valorização dos espaços e a implantação de atividades econômicas em monumentos históricos", explica uma fonte próxima à administração de Versalhes.

O grupo AccorHotels, que disputa a concorrência de acordo com o Journal du Dimanche, confirmou o seu interesse à AFP.

"O que seria surpreendente é que não fizéssemos parte do grupo que apresentou um projeto. A partir do momento que você é o número um do mercado, é lógico estar na corrida", declarou um porta-voz.

Um projeto de "hotel boutique" com 23 quartos já havia sido anunciado em 2010 e uma concessão de 30 anos foi atribuída a uma empresa privada, Ivy Internacional, mas esta renunciou ao projeto.

O Palácio de Versalhes, no sudoeste de Paris, é um dos locais mais visitados por turistas na França.

