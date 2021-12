"Paixão de Cristo" é opção para turistas em Pernambuco

O tradicional teatro ao ar livre da "Paixão de Cristo", em Nova Jerusalém ( a 180 quilômetros de Recife), será encenado no período de 28 de março a 4 de abril. Haverá a participação de vários atores globais, além de artistas pernambucanos. O papel de Jesus será interpretado por Igor Rickli, que dividirá os palcos com Humberto Martins, como Pilatos, e Paloma Bernardi, no papel de Maria, além da modelo Thaiz Schmitt, que fará Herodíades.



Com 48 anos de história, é uma das maiores atrações turísticas da Semana Santa. Interessados podem comprar ingressos pelo site www.novajerusalem.com.br.



Assista ao trailer do espetáculo:

