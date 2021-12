Pacote cultural para ver Zélia Duncan

O hotel TRYP Itaim, de São Paulo, administrado pela rede Meliá Hotels International, promove pacote cultural que inclui dois ingressos para o espetáculo TôTatiando, estrelado pela cantora e compositora Zélia Duncan. Além dos ingressos, o pacote consiste em hospedagem para duas pessoas com café da manhã e um welcome drink, servido no restaurante Bonjardim. TôTatiando não é show, mas uma proposta de representar algumas de suas músicas. Até dia 30. Telelefone: (11) 3066-2699.

