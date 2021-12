Os tesouros de São Luís

Para quem não conhece São Luís, recomendo o filme Maranhão 66, de Glauber Rocha, encomenda especial do amigo José Sarney para sua posse como governador. Estranhas amizades tinha o autor de Terra em Transe. Em meio século nada mudou. Mesma miséria, mesma demagogia. Única diferença, a dinastia Sarney ficou bem mais rica.



Se o filme não dá vontade de descobrir o Maranhão, a viagem tampouco contribui - a conexão por Brasília exigindo horas de espera no aeroporto frio e impessoal, como todos. Existe, porém, uma recompensa no fim do túnel.



Já de noite fechada, encontrei uma cidade silenciosa, de calor pegajoso. Alegres bandeirinhas corriam pelas velhas fachadas de ruas desertas com brilho de chuva. Poesia, nostalgia. Hospedei-me na Casa Lavínia com quartos em volta do pátio, longe da banalidade dos hotéis estrelados. Pouco saí do centro histórico.



Planejada como a grande maioria das cidades coloniais ibéricas, apresenta-se como um xadrez. Imensos casarões - parece que é 1697! - alguns ocupando um quarteirão inteiro, muitos revestidos de azulejos europeus do século XIX. Estatísticas afirmam que existem 309 padrões diferentes. Se o conjunto evidencia uma forte influencia pombalina, vez ou outra surge um imóvel Art Deco ou Nouveau, como a surreal Escola de Música.



Museófilo compulsivo, fiquei frustrado com o gritante desprezo à memória. Fora um agradável Museu Histórico - pobre em arte sacra - e outro do Azulejo, o que se vê são costumeiras placas, sem orçamento nem data de entrega, do Iphan e do governo federal prometendo em futuro utópico um Museu da Gastronomia ou da Língua Portuguesa. Anos depois, nada foi feito. Elegemos políticos que governam prometendo...



Resta um povo mais introvertido que o baiano, por ser muito marcado pela presença indígena. Gente baixa, rosto redondo e cabelo farto, de sorriso fácil, prestativa.



Restam umas pequenas e charmosas praças onde, durante as noites de junho, explode a alegria da lenda do Bumba-meu-boi. Luxo ilusório das lantejoulas, dos paetês, dos fastuosos bordados de miçanga, dos chapéus espelhados, das coloridas fitas de cetim. Embora usando de vários artifícios das escolas cariocas, nada aqui é concebido para iludir. Trata-se de uma expressão popular secularmente enraizada. Para os visitantes, um impacto visual de excepcional beleza. Durante cinco dias fui de praças a becos, extasiando-me pela força que ainda mantém este povo sofrido que supera o cotidiano criando magia. São Luís, ilha de muitos tesouros.

adblock ativo