Orlando: Onde o faz-de-conta e o mundo real se encontram

Os turistas brasileiros ganham novas razões para visitar ou voltar a Orlando. Quem for à cidade este ano poderá conferir novas expansões e atrações em parques temáticos, avanços tecnológicos e novidades em hotéis, restaurantes e shoppings.

A nova Fantasyland, expansão do Parque Magic Kingdom da Disney, está recebendo mais 10 grandes atrações inspiradas na fantasia e histórias dos clássicos Disney, conforme explica Maria Cecília Toro, gerente de relações públicas dos destinos Disney. As mudanças praticamente fazem dobrar de tamanho aquele que já era o principal e mais antigo parque do complexo Walt Disney World da Flórida (confira quadro no rodapé destas páginas).

Go shopping

Mas ainda é o fascínio por compras o principal motivador de quem vai aos Estados Unidos. Pesquisa do Visit Orlando aponta que 95% dos brasileiros admitem ser esse um dos interesses na viagem para o destino. De olho no poder de consumo, shoppings e outlets também investem em modificações para se manterem atrativos.

Atualmente passam por ampliações o The Florida Mall, que inaugurará duas novas lojas de luxo, o The Mall at Millenia e o Orlando Premium Outlets - Vineland Ave, que ganhará 12 novas lojas. Na região que concentra as principais atrações turísticas de Orlando, os visitantes encontram 12 shopping centers e outlets, que podem ser acessados num tempo máximo de 15 minutos de carro. Vários deles contam com serviço de ônibus que recolhe clientes nos hotéis.

Público predominante nos corredores dos centros comerciais da Flórida, o brasileiro motiva empresários a contratarem vendedores que falam português e a adaptarem o mix de produtos ao gosto brazuca. É comum ver abordagens na nossa língua nas portas das lojas e até vendedores de lanchonetes alardeando "coxinhas de galinha para brasileiros".

Shoppings e lojas também oferecem o serviço de personal shopper em português - eles funcionam como guias no roteiro de compras, otimizando o tempo destinado a essa tarefa. A função também se transformou em ganha-pão de vários brasileiros que vivem em Orlando e vendem o serviço por meio de blogs e sites.

"Se ficar mais uma semana aqui, eu quebro", calculou o arquiteto paulista Alexandre Alves, depois de dedicar um turno às lojas do Orlando Premium Outlets da International Drive. Em muitos casos os produtos custam menos da metade dos preços praticados no Brasil. Não é à toa que os centros comerciais oferecem várias lojas de malas, primeiro ponto de parada dos consumidores contumazes.

As malas aumentaram de tamanho depois da amenização das regras alfandegárias pela Receita Federal, em fins de 2010. Passaram a ficar isentos de impostos os bens de uso pessoal. Roupas, sapatos, produtos de beleza e higiene, relógios, câmeras fotográficas e celulares (nos eletrônicos desde que seja um exemplar de cada) não entram mais na cota máxima de US$ 500 para compras em viagens internacionais aéreas.

Restaurantes

O cenário gastronômico diversificado é outro ponto forte de Orlando, que se distancia cada vez mais da imagem de fastfood para oferecer alternativas que satisfazem todos os paladares e bolsos. Há opções de várias nacionalidades e perfis. Luxuosos, descontraídos, românticos, infantis ou veganos, eles se concentram especialmente nas regiões de Downtown Orlando e no Pointe Orlando (centro). Cafés, bares de vinhos e jantares-shows em ambientes com temas originais são outras experiências gastronômicas possíveis na cidade.

Fonte de críticas de restaurantes, o Zagat lançou o Zagat Survey: Orlando City Guide para 2013 (https://www.zagat.com/c/orlando-fl). A publicação apresenta resenhas críticas dos melhores restaurantes de Orlando, de acordo com sua localização, tipo de culinária e características especiais.

