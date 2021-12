Orlando especial: Muito além da fantasia

Impossível dissociar Orlando da ideia de lugar mágico que envolve os viajantes no clima de fantasia dos parques temáticos e dos personagens Disney. Mas ao tempo em que alimenta sua principal fama anunciando novas atrações para se renovar a cada temporada, a cidade mais procurada pelos brasileiros que vão aos Estados Unidos tem se valido de outras qualidades para atender a perfis variados de turistas.

Quem planeja usar as férias de meio de ano para engordar o contingente de 55 milhões que visitam esta cidade da Flórida anualmente vai encontrar um bom leque de novidades. A primeira é a expansão do espaço Fantasyland no Magic Kingdom Park, iniciada em fins de 2012 e que prossegue até 2014. Foram incluídas atrações como a nova área Storybook Circus, que reúne dois carrosseis do elefante voador Dumbo e a montanha-russa do Pateta, e o Under the Sea, uma viagem com Ariel e outros personagens de A Pequena Sereia.

Castelos

A expectativa maior dessa primeira fase de ampliação, no entanto, são os dois novos castelos que já estão em funcionamento, o da Bela e a Fera e o do príncipe Eric, da Pequena Sereia.

Há ainda novidades reservadas ao segundo semestre de 2013 e à temporada 2014 (veja quadro nas páginas 4 e 5). Junto com os investimentos nos parques, o órgão oficial de turismo da cidade, o Visit Orlando, trabalha para consolidar a imagem do destino como proporcionador de experiências que vão além do cenário de parques.

"Tentamos mostrar que Orlando oferece todo tipo de diversão, como atividades esportivas e de aventura, opções culturais, compras, uma animada vida noturna e gastronomia de classe mundial", explica Mary Vincent, gerente de mídia internacional do Visit Orlando para a América Latina, Espanha e comunidade hispânica. De acordo com ela, o tempo médio de permanência do brasileiro é de 12 dias.

* A editora viajou a convite do Visit Orlando

