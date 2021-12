Olimpíada no RJ deve receber cerca de 500 mil turistas

O Rio de Janeiro deverá receber cerca de 500 mil turistas durante a Olimpíada de 2016, evento que deve atrair a atenção de 4,8 bilhões de telespectadores de todos os continentes, somente na cerimônia de abertura.



Os números foram apresentados na última semana pelo diretor executivo de comunicação do Comitê Olímpico Internacional (COI), Mário Andrada, palestrante da Vila do Saber, espaço dedicado à realização de conferências na Abav-Expo.

Andrada frisou que os Jogos Olímpicos são um projeto nacional e não somente da cidade do Rio de Janeiro. "É uma missão complexa que precisa do engajamento de toda a população brasileira", disse, ao apresentar os números do projeto Rio-2016.



A Olimpíada, sem considerar os Jogos Paralímpicos, envolverá diretamente cerca de 100 mil pessoas. Sua realização, em 17 dias, vai extrapolar o Rio com a realização de jogos de futebol em Belo Horizonte, Brasília, Salvador e São Paulo.

