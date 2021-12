Ocupação em hotéis de Salvador é menor do que em Aracaju

Pesquisa da Taxinfo feita nas principais capitais do País, em parceria com a Associação de Hotéis, revela que em setembro os 22 maiores hotéis de Salvador tiveram ocupação média de 61,6% com diária média de R$ 189,9, praticamente empate com agosto (60,5%). É maior do que janeiro a julho (57,1%), período quando a diária média maior (R$ 206,7).

Comparando com outras capitais, Salvador ficou abaixo de Aracaju (90,19%), Belo Horizonte (68,09%), Vitória (68,82%) e acima de Brasília (43,89%). A média da diária foi menor que Aracaju (R$ 202,84), Belo Horizonte (R$ 253,76), Brasília (R$ 237,88) e Vitória (R$ 200,25).

Dificuldades — José Manoel Garrido, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-BA), diz que tais indicadores refletem as dificuldades enfrentadas pelo turismo em Salvador. "A cidade não consegue aproveitar o bom momento do mercado de viagens doméstico. A Infraero diz que Salvador diminuiu sua participação no total de passageiros de 5,5% em 2009 para 4,7% em 2011 e 4,5% até agosto deste ano. Espera-se que a nova gestão requalifique a cidade para devolvê-la o papel que ela sempre teve entre as capitais turísticas.", disse Garrido.

* Informações da coluna Tempo Presente. Leia mais na edição do jornal A TARDE

adblock ativo