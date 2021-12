Objetos do Waldorf Astoria retornam ao estabelecimento

O hotel Waldorf Astoria, um dos símbolos da época dourada de Nova York, está recebendo objetos subtraídos por seus clientes durante mais de um século, a fim de recriar a história do famoso estabelecimento em seu museu.

Desde humildes abridores de garrafas até objetos de grande valor, como bandejas e cafeteiras de prata, o hotel está recuperando pouco a pouco artigos de todo tipo dentro de um programa chamado de "anistia", no qual recebem envios "sem fazer perguntas".

O programa aconteceu entre julho e setembro do ano passado, mas, desde então, o hotel segue recebendo envios em um bom ritmo. Até agora, foram recebidas 125 comunicações e delas 15 incluíam entregas "significativas", segundo detalhou uma porta-voz do hotel.

O objeto de maior tamanho desaparecido é o vidro do boxe do banheiro do apartamento que Frank Sinatra e sua esposa Nancy tinham no hotel durante parte da década de 1940, e no qual estavam gravadas as iniciais do casal. Neste caso, não parece que algum cliente tenha levado uma lembrança volumosa demais para qualquer mala, mas se suspeita de algum funcionário do próprio hotel ou de alguma empresa de obras durante a reforma da suíte.

O hotel exibe os objetos, e outros de sua coleção própria, dentro do pequeno museu e na página de internet que criou (Host to the World - Anfitrião do Mundo). Além de hóspedes famosos, milionários e chefes de Estado, o estabelecimento abrigou inumeráveis eventos da alta sociedade nova-iorquina.

Destaque - O primeiro Waldorf Astoria surgiu da união de dois hotéis construídos, um junto ao outro, em 1893 e 1897, pelos primos William Waldorf Astor e John Jacob Astor IV (ambos descendentes do magnata John Jacob Astor, nascido na Alemanha e o primeiro multimilionário da história dos Estados Unidos).

No entanto, foi o empresário hoteleiro George Boldt, sócio de Waldorf, que acabou dirigindo as operações de ambos hotéis e unindo-os. O Waldorf Astoria se destacou por mudar radicalmente o conceito de hotel, pois foi além de um alojamento para viajantes e turistas.

O primeiro hotel com este nome ocupava o solar da Quinta Avenida no qual agora está o Empire State Building, e o atual se transferiu um pouco mais ao norte, à elegante Park Avenue, ganhando forma em 1931 como um elegante edifício de estilo art déco.

