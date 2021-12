A Air New Zealand lançou um vídeo de segurança de bordo com alguns personagens do filme O Hobbit - filme que foi gravado na Nova Zelândia. Além de personagens, atores da saga, como Elijah Wood - que também interpreta Frodo na trilogia "O Senhor dos Anéis".

Em vez de uma comissária de voo, uma elfo explica o que se deve fazer. Até os orcs, vilões no longa, mostram a importância de usar a máscara que cai em resultado de despressurização. Confira abaixo o divertido vídeo:

O Hobbit inspira vídeo de segurança de companhia aérea

