Número de turistas estrangeiros no país sobe 5,5% em agosto

Com base em dados preliminares da Polícia Federal, que consideram apenas o ingresso pelos aeroportos internacionais, o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) divulgou que o número de turistas que vieram ao Brasil cresceu 5,5% em agosto deste ano, superando a média mundial da entrada de turistas estrangeiros, que teve um aumento de 5% no mesmo período, de acordo com informação da Organização Mundial do Turismo (OMT). Isso significou um aumento de 17 mil visitantes do exterior em agosto. No total, visitaram o país no mês 346 mil estrangeiros.

Os dados ainda estão sujeitos a revisão, informou à Agência Brasil o assessor econômico da Presidência da Embratur, Leandro Garcia, pois não incluíram os números de estrangeiros que entraram no país por via terrestre. No ano passado, o Brasil, com 4,5% de visitantes do exterior, também superou a média mundial de ingresso de turistas estrangeiros, que foi 3,8%. A Embratur está trabalhando com a expectativa de atingir, pela primeira vez, um número próximo a 6,2 milhões de turistas estrangeiros este ano.

Em termos de divisas, porém, os gastos dos visitantes estrangeiros deverão ser menores em dólar, em razão da desvalorização do real ante a moeda norte-americana. "Vai haver crescimento, mas ele não será tão grande como o aumento na entrada de turistas pela desvalorização cambial". No ano passado como um todo, o movimento na economia brasileira gerado pelos gastos dos visitantes estrangeiros alcançou US$ 6,6 bilhões.

De acordo com a Embratur, os aeroportos de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo apresentaram os maiores índices de entrada de estrangeiros em agosto, da ordem de 8,7%, 6,7% e 5,2%, respectivamente.

México e Colômbia foram os países que mais enviaram turistas ao Brasil em agosto, com incremento de 32% e 30,4%, respectivamente, em comparação a agosto de 2012. Segundo o assessor econômico da Embratur, os dois países têm se destacado no crescimento da entrada de turistas, nos últimos meses. Na União Europeia, o Reino Unido exerce a liderança entre os visitantes estrangeiros ao Brasil, com expansão de 15,1% sobre agosto do ano passado. Seguiram-se França, com alta de 12,6%, e Espanha (10,9%).

O maior número de turistas estrangeiros que vem para o Brasil, tradicionalmente, são originários da Argentina e dos Estados Unidos, disse Leandro Garcia. Não há, entretanto, dados fechados quanto ao ingresso de argentinos em agosto, uma vez que a grande maioria dos turistas daquele país costuma entrar no Brasil por via terrestre. Considerando somente a via aérea, houve queda de 4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Também pelos aeroportos internacionais, entraram no país 1,1% a mais de norte-americanos em agosto, informou Garcia.

A Copa do Mundo de Futebol, em 2014, leva a Embratur a projetar o ingresso no país de 600 mil turistas estrangeiros somente no mês da competição (julho), o que poderá elevar o total de visitantes do exterior no ano que vem para 7,2 milhões. "Será um salto de 6 milhões para 7,2 milhões", indicou Garcia.

