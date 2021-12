Novidades nos parques

Elefantes voadores em dose dupla

A área "Storybook Circus" é uma das novidades da primeira etapa de expansão do Fantasyland no Magic Kingdom Park. Voltada especialmente às crianças pequenas, reúne atrações como dois carrosseis de Dumbo, o elefante voador, e uma área coberta que oferece atividades interativas com jogos e personagens Disney. É aí também que está a montanha-russa de estilo familiar Great Goofini Coaster. Os visitantes sobrevoam os espaços circenses tendo Pateta como condutor.

Passeio interativo pela terra dos pinguins

O SeaWorld abre este mês a área Antarctica - Empire of the Penguin (Antártida - Império do Pinguim), espaço com passeio interativo que leva os visitantes em uma viagem gelada na companhia de pinguins.

Animal Kingdom expande Avatar

O Animal Kingdom, parque que explora a vida selvagem, iniciou a expansão da terra temática Avatar, inspirada no filme de James Cameron. O local deve ganhar ambiente recriando o mundo alienígena de Pandora e novas atrações.

Ônibus espacial em novo espaço

O Kennedy Space Center Visitor Complex inaugura novo espaço com o ônibus espacial Atlantis, aposentado em 2011. A exposição terá recursos interativos, o telescópio espacial Hubble e a Estação Espacial Internacional.

Transformers é destaque tecnológico

Dia 20 de junho o Universal Orlando Resort vai abrir a atração Transformers: The Ride - 3D, que alia os imensos personagens a um enredo que usa mídia ultra-realista HD CGI, inovações em tecnologia 3-D e efeitos especiais para colocar os visitantes no meio de uma batalha épica entre os Autobots e os Decepticons. Os passageiros são colocados em um veículo para 12 pessoas e passam a integrar a missão de salvar a humanidade ao lado de Optimus Prime e dos Autobots.

Sistema MyMagic+ ajuda no planejamento

Está em fase de testes o MyMagic+, sistema do Walt Disney World Resort que associa chave de quarto, ingressos para parques e estacionamentos e repositor de FastPass (passe rápido para os brinquedos). O sistema utiliza tecnologia RFID em pulseiras e aplicativos de smartphone para ajudar usuários a planejar passeios e aumentar a interatividade durante visitas a instalações da Disney. O MagicBand, pulseira que será usada para acompanhar o comportamento dos visitantes, já rende polêmica: usuários dizem não querer monitoramento.

Sete Anões ganham montanha russa

A nova montanha russa "The Seven Dwarfs Mine Train" levará os visitantes para uma viagem divertida e musical na mina onde milhões de diamantes brilham. A jornada será acompanhada por músicas do filme clássico Disney e figuras animadas de Branca de Neve e os Sete Anões. Prevista para ser inaugurada no início de 2014, a atração adota o gênero ameno, sem loopings, e tem 1,9 mil metros de extensão, permitindo uma visão completa da mina, da casa e do mundo dos sete anões.

Mundo de Harry Porter terá novas atrações

A concorrida área O Mundo Mágico de Harry Potter, na Universal, ganhará novas atrações em 2014. A expansão trará experiências e lugares encontrados dentro e ao redor de Londres nos livros e filmes do personagem.

A Bela e A Fera inspiram nova área temática

As atrações inspiradas nos personagens A Bela e a Fera estão entre os carros-chefes da nova Fantasyland. O gigantesco castelo da Fera abriga o restaurante Be Our Guest (seja nosso convidado), inspirado do salão de jantar do filme. Com capacidade para até 550 pessoas, o local tem lugares disputados e é necessário fazer reserva com meses de antecedência. Também integram esse universo o Chalé de Maurice, uma vila e a visita à casa de Bela para ouvir uma história e interagir com a personagem.

Aventura com os mini-ajudantes de Gru

Uma das mais novas atrações do Universal Studios Florida é o Despicable Me Minion Mayhem, passeio em 3-D baseado no filme Meu Malvado Favorito, que coloca os visitantes no meio da ação e os transforma em Minions.

Um novo lugar para encontrar princesas

O Princess Fairytale Hall será a nova casa onde as princesas da Disney vão receber seus súditos no centro da Fantasyland do Magic Kingdom. Aurora, Cinderela, Tiana e Rapunzel irão interagir com o público em um espaço do Castle Coutyard, decorado com paredes de pedra e vitrais e onde também estão sendo construídas elegantes salas e uma galeria adornada com retratos de princesas da Disney. O novo espaço deve ser inaugurado no final

de 2013.

A Pequena Sereia ganha mais espaço

A Pequena Sereia também ganhou mais espaço no parque Magic Kingdom a partir da expansão da área Fantasyland. Além do castelo do príncipe Eric, os fãs do desenho podem curtir a gruta de Ariel, uma montanha-russa tranquila onde os carrinhos são em forma de conchas. O visitante passa por várias cenas do filme, com suas músicas e 180 personagens. A atração foi batizada de Under the Sea - Journey of the Little Mermaid (Jornada da Pequena Sereia). Na casa de Ariel você encontra a sereia em pessoa, para conversar e tirar fotos.

