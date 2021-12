Nova York volta a bater seu recorde de turistas

A cidade de Nova York voltou a bater seu recorde anual de turistas, com 56,4 milhões de visitantes em 2014, dois milhões a mais do que no ano anterior, anunciou nesta segunda-feira, 2, a prefeitura.

Do total de 56,4 milhões, 44,2 correspondem a turismo nacional e 12,2 do exterior, apontou a mesma fonte em um comunicado.

"Nossa excelente qualidade de vida, baixos níveis de crime e constante dinamismo continuam atraindo um recorde de turismo a cada ano, e 2014 não foi uma exceção", afirmou o prefeito Bill de Blasio, citado no texto.

O turismo estrangeiro na Grande Maçã é liderado pelo Reino Unido, Canadá, Brasil, França, China, Austrália e Alemanha.

De acordo com as autoridades, o turismo teve um impacto econômico de 61,3 bilhões de dólares na cidade e sustentou 359.000 empregos.

Em 2013, Nova York já tinha registrado um recorde de turistas de 54,3 milhões. Em cinco anos, desde 2009, a cidade viu um registrou um aumento de 23% em seu número anual de visitantes.

