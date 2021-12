Nova York renomeia rua em homenagem a Miles Davis

A cidade de Nova York rendeu uma homenagem nesta segunda-feira, 26, ao lendário trompetista Miles Davis, um dos grandes mestres do jazz, ao colocar seu nome em um lance de uma rua no bairro do Upper West Side de Manhattan.

Familiares, amigos e amantes do jazz se reuniram hoje nos arredores da nova "Miles Davis Way", um trecho da Rua 77 entre as avenidas West End e Riverside, para lembrar o trompetista que completaria 88 anos hoje.

Nascido em 26 de maio de 1926, Miles viveu durante mais de duas décadas em um apartamento no número 312 da Rua 77, ao qual costumavam comparecer outras lendas como Herbie Hancock, Dizzy Gillespie e Tony Williams, e onde nasceram obras primas como o disco "Kind of Blue".

Único artista de jazz incluído no Hall da Fama do Rock and Roll, Davis se formou na Julliard School of Music, o que permitiu que se colocasse na vanguarda da história do jazz e explorasse outros estilos como o "bebop", o "cool jazz" e o "funk".

No ano passado, o então prefeito Michael Bloomberg assinou a ordem municipal para renomear esse trecho da Rua 77 como "Miles Davis Way" em reconhecimento ao trompetista, que, com o tempo, se tornou um sinônimo de Nova York.

"É uma honra para meu tio. A família está muito emocionada por esta homenagem e queremos agradecer à comunidade por todo o apoio", disse Vince Wilburn Jr, sobrinho de Miles e que participou em cinco de seus discos.

Também estavam presentes os dois filhos de Miles, Cheryl e Erin Davis, que, acompanhados por centenas de seguidores e de algumas estrelas musicais como Ricky Gordom, agradeceram as demonstrações de carinho das pessoas.

Além da homenagem desta segunda-feira, haverá um novo filme biográfico de Miles Davis (1926-1991), cuja gravação está prevista para começar em julho e da qual participarão Don Cheadle, Ewan McGregor e Zoe Saldaña.

Desde que foi lançado pela primeira vez em 1959, "Kind of Blue" se mantém como o disco de jazz mais vendido de todos os tempos, com aproximadamente 80 mil cópias comercializadas por ano nas últimas cinco décadas.

