Nova York ganhará um hotel de luxo para cachorros

Um hotel de luxo para cachorros abre em breve suas portas no bairro Chelsea, na ilha de Manhattan, Nova York, com suítes de até US$ 200 a diária, academia de ginástica, três parques, alta gastronomia, um spa e, inclusive, serviço de motorista para os animais.

O hotel D Pet, que já conta com um estabelecimento em Los Angeles e prepara uma nova filial no estado do Arizona, apresentou em seu site sua versão nova-iorquina "do hotel para cachorros mais luxuoso da cidade", com quartos confortáveis que custam entre US$ 79 e US$ 200, e camas de design sofisticado.

O luxuoso hotel conta com um espaço de quase mil metros quadrados distribuídos em 50 suítes equipadas com TV a cabo e reprodutor de DVD, além de três parques nos andares superiores para os diferentes tamanhos de cães e que conta com funcionários especializados em realizar atividades e brincadeiras com os cães. As mascotes poderão degustar, além disso, menus exclusivos compostos de arroz, verduras e cordeiro ou frango, por cerca de nove dólares.

Motorista - Também haverá um espaço para o cuidado com a higiene dos bichinhos, um spa no qual os cachorros poderão receber sessões de tosa, massagens, banhos, limpezas bucais e tratamentos corporais com óleos, sem se esquecer de uma peculiar pedicure.

O hotel será responsável por pegar os animais em seus lares, com um serviço de motorista personalizado, em veículos luxuosos como Ferrari, Porsche e Rolls Royce.

Na academia, os cachorros que precisarem de exercícios físicos contarão com um treinador e um sofisticado sistema de ventilação que renova o ar a cada dez minutos, além de uma trilha sonora com temas relaxantes para que os hóspedes não se estressem.

