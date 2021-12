Nova York ganha serviço de aluguel de bicicletas

Com dez meses de atraso com relação ao calendário inicial, foi lançado nesta segunda-feira, em Nova York, um serviço de aluguel de bicicletas similar àqueles que já funcionam em cidades como Paris, Montreal, Londres e Barcelona.

A partir de agora, os nova-iorquinos podem alugar para circular pela cidade algumas das 6.000 bicicletas distribuídas em 333 estações de Manhattan ao Brooklyn.

Catorze mil pessoas já fizeram a assinatura anual do serviço, ao preço de US$ 103 antes do lançamento do programa, entre eles um dos primeiros usuários, Alex Nash, que estava contente por ter chegado à Union Square com a primeira bicicleta do programa às 8h30 da manhã. "Tive alguns problemas em voltar a colocá-la no terminal, mas fora isso é muito fácil", relatou.

A instalação das bicicletas, que vão transformar os hábitos de circulação e a paisagem urbana, não foi bem aceita por todos - alguns nova-iorquinos não estão contentes em ver desaparecer vagas de estacionamento, enquanto outros denunciam que os terminais de bicicletas não são bonitos.

Para usar o serviço, o ciclista pode comprar um tíquete para um dia, uma semana ou fazer uma assinatura anual para trajetos limitados a 30 ou 45 minutos, pagando um adicional além deste período. Mais informações podem ser vistas no site citibikenyc.com

O programa devia ter sido lançado em Nova York em julho de 2012, mas teve que ser adiado duas vezes, primeiro devido a problemas com o software e depois pelas consequências da passagem do furacão Sandy, que alagou alguns equipamentos, em outubro do ano passado.

adblock ativo