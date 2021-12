Nova Orleans conquista o turista pelo paladar e audição

Sincopada nas ruas, sem pressa na rotina, improvisada de todas as formas e polirrítimica em habitantes, Nova Orleans é jazz não somente na música, mas na essência. Seja qual for a hora do dia ou noite, num canto qualquer, história, cultura, crenças, lendas, arquitetura e sons se misturam e formam um dos mosaicos mais interessantes dos Estados Unidos.

Maior cidade do estado da Louisiana, a capital mundial do jazz, por muitos motivos, é quase única dentro dos limites norte-americanos. Não há nada parecido que exponha tanto a influência vinda da Europa por meio de espanhóis e franceses, além da maciça força afro-americana.

O resultado é uma fértil bagunça multicultural, que merece ser apreciada de perto, de preferência a pé e com tempo para explorar cada viela repleta de casas enfileiradas e suas muitas varandas.

Fundada em 1718 por franceses, Nova Orleans cresceu rápido ao tempo em que se desenvolvia o comércio no país. Tudo isso por ser banhada e porto principal do Rio Mississippi, próximo ao Golfo do México. Por ali chegavam as riquezas e as mazelas como a febre amarela que assolou a região em meados do século 19, juntamente com a Guerra Civil.

Antes, no século 18, dois grandes incêndios a destruíram, e a reconstrução já foi feita sob colonização espanhola. São essas diferentes arquiteturas, hoje conservadas por leis severas de preservação, que moldam quase todas as ruas do centro da cidade.

Dentro de cada casa uma história se revela e é bom prestar bastante atenção ao que os guias contam para não se deparar com um ou outro "fantasma" perdido por lá.

A crença nas assombrações é tão forte, que muitos estabelecimentos ganharam fama com os "feitos" desses moradores. Um exemplo está no badalado restaurante Muriel´s, onde uma mesa é posta todos os dias à espera do espírito do antigo dono.

Existe um tour com todos esses points assombrados e é divertido ver as reações dos turistas ao mesmo tempo que se conhece a história local.

Opção mais moderna é conhecer Nova Orleans por meio do turismo gastronômico. A variedade culinária é enorme, principalmente quando o assunto é frutos do mar e de rio. Restaurantes são misto de diversão e história, além de conservarem muito da cultura de lá. Existem até cursos rápidos para se aprender a preparar os pratos locais, como na escola Langlois, destaque na cidade.

Compras em lojas típicas e passeios por terra e rios são oferecidos por quase todas as agências de turismo, mas não passar pelo mercado French Market é deixar de ver um pouco da arte produzida nas ruas. Lá também é sede do tradicional Café Du Monde, que serve como iguaria o disputado bolinho açucarado beignet.

Mas passar por Nola e não citar sua música é fatal. Bourbon Street e o French Quartier são as principais referências e não fecham. As casas continuam abertas o dia inteiro e à noite é possível entrar e sair de cada uma delas sem pagar couvert. Não deixe de ir a Preservation Hall e a Candlelight Lounge, tidas como as melhores do ramo. Durante o dia, é só olhar para o lado: jazz de qualidade brota em qualquer esquina, literalmente.

* O jornalista viajou a convite da Delta Air Lines

adblock ativo