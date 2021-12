Noruega fascina pelos fiordes e a aurora boreal

A Noruega se impõe, sobretudo, por sua beleza natural. Neste país nórdico europeu de 5 milhões de habitantes e evidentes sinais de desenvolvimento, o visitante tem sempre um motivo a mais para reverenciar a Natureza.

A recompensa pode vir na forma imponente e meio misteriosa dos fiordes, no toque mágico da aurora boreal no inverno, ou no sol da meia-noite que sempre marca presença no Verão.

Lá, montanhas, vales e cidades com ar cosmopolita se ajustam em harmonia com o mar de águas limpas, geladas e profundas. Mar que produz o que é considerado o melhor bacalhau do mundo - orgulho manifesto dos noruegueses. Mar que também multiplica salmões, trutas e cavalas.

Esses frutos do mar formam a base da gastronomia saborosa e rica em nutrientes do país. Com um detalhe fundamental: na ceia do norueguês não pode faltar pão. De todas as formas e tamanhos, feitos sob medida para o mais exigente paladar.

Aliás, os hábitos gastronômicos deste povo nórdico são mesmo curiosos. Eles comem truta e salmão no café da manhã. Passam manteiga no pão e complementam com a fatia do peixe. Costumam, também, consumir legumes na primeira refeição reforçada do dia.

Reinado

Esta nação tem rei (Harald V) e rainha (Sonja), e também é governada por primeiro-ministro (Jens Stoltenberg). Na Noruega vigora o sistema de governo monarquia constitucionalista, e tem parlamento.

Em dezembro de 2012, a população de imigrantes no país era de 546.732 pessoas, revela o Utenriksdepartementet (o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega). O agravamento da crise internacional elevou o número para cerca de 700 mil pessoas, atraídas pelas oportunidades de emprego e de melhores condições para viver.

Bem verdade que o custo de vida na Noruega é alto. Mas o salário também é, e o país não tem distorções acentuadas entre ricos e pobres como ocorre no Brasil. Educação e saúde lá são fornecidos, de maneira eficiente, pelo governo. A gestão funciona.

Para se ter ideia, a renda média do norueguês é de US$ 98 mil por ano - cerca de R$ 245 mil . A unidade monetária do país é a coroa norueguesa - NOK.

A indústria do petróleo é o principal motor da economia na Noruega, que também atua na área de gás e indústria naval. O país não integra a União Europeia, mas mantém laços estreitos com a UE.

Cruzar continente

Não é à toa que a Noruega foi apontada como o melhor país do mundo em desenvolvimento humano em todos os relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2001. Em 2009, o país foi classificado pela ONU como o melhor país do mundo para se viver.

Um passeio por algumas regiões do país vira um rico mosaico de experiências para a festa dos cinco sentidos do participante. Pode incluir visita a cidades, a ilhas, passeios de trem, de barco, idas a museus, a fábricas de bacalhau e de salmão e truta. Tudo regado a cardápio farto e variado, sempre priorizando os frutos do mar.

É possível contemplar a grandiosidade dos fiordes - imensas conformações rochosas que se erguem, imponentes, no meio do oceano, considerados patrimônio da humanidade pela Unesco.

*A jornalista viajou a convite da Innovation Norway

<GALERIA ID=18618/>

adblock ativo