Nordeste marca presença no navio Oasis

Praias lindas e clima tropical em qualquer época do ano. A fórmula de sucesso do turismo do Caribe tem seu equivalente brasileiro no vasto e belo litoral nordestino brasileiro. Por que, então, as principais capitais do Nordeste do País - Recife, Fortaleza e Salvador - só ficam atrás de São Paulo no ranking de compra de pacotes da dupla Oasis/Allure of the Seas?

A resposta nem agentes de turismo nem os próprios nordestinos a bordo do Oasis têm certeza de qual é, mas todos dão pistas importantes do entusiasmo dos viajantes da região quando o assunto é navegar no maior navio de cruzeiro do mundo.

"É difícil dizer, mas tenho quase certeza que o grande atrativo desta viagem é o navio e suas atividades. O Caribe é a cereja do bolo", diz o empresário Anderson Freitas, de Natal (RN).

A opinião do passageiro é compartilhada por Carlos Arruda, gerente da Qualitybrasil, representante da Royal Caribbean em Fortaleza, que acrescenta: "Sempre houve no Nordeste a presença de pequenos navios de cruzeiro, que despertaram a curiosidade e interesse em conhecer os grandes navios".

Já Luciane Pilola, supervisora da Uniamerica, representante da Royal em Salvador, tem como retorno das agências de viagem um dado curioso sobre os baianos. "As agências dizem que a procura acontece muito também pelo costume do baiano, que não gosta de frio. Por isso o Caribe é tão interessante para o público daqui", explica.

Por ano, em média, Salvador e Fortaleza vendem cerca de 1.500 pacotes para o Oasis e o Allure of the Seas. Dentre as três grande capitais nordestinas, Recife é quem mais leva turistas para esses cruzeiros, com média superior a 2.000 passageiros.

"Acho que não podemos apontar um só motivo. O produto cruzeiro marítimo é muito aceito no Nordeste pelo custo-benefício. Há voos diretos para Miami de Salvador e Recife. Acho também que o nordestino tem essa coisa de viagem em grandes grupos, que é forte em navios grandes", afirma Liese Nóbrega, gerente da Rhema, representante da Royal na capital pernambucana.

Brasileiros, de um modo geral, representam de 10% a 15% da população do Oasis e do Allure, de maioria esmagadora de americanos e canadenses. O número, contudo, sofre uma grande reviravolta nas data festivas de Carnaval e Réveillon, quando as embarcações chegam a ter maioria brasileira, boa parte de nordestinos.

