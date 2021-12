Nordeste é o preferido entre os turistas

O Nordeste do país continua sendo a região mais procurada pelos turistas, é isso que comprovou a pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. De acordo com a edição de dezembro da Sondagem do Consumidor, Intenção de Viagem do Ministério do Turismo, realizada em 12 capitais, 50% dos entrevistados apontaram os estados nordestinos como destino das próximas viagens.

O percentual aumentou em relação a última pesquisa, feita em novembro de 2012, quando a preferência pela região ficou em 42,6%. Para a realização da sondagem, são entrevistadas duas mil pessoas, a pesquisa é feita mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas nas principais regiões metropolitanas do país.

A região Sudeste manteve a segunda colocação, alcançando em dezembro 18,7% das indicações. Nesta última edição do ano passado, foi apurado também que 32,2% das pessoas ouvidas pretendem viajar até junho deste ano. Destas, 69,8% viajarão pelo Brasil, enquanto que 19% devem ir para destinos internacionais.

A pesquisa procurou saber também onde esses turistas pretendem se hospedar durante os dias de folga. Mais de 46% deles pretendem ficar em hotéis ou pousadas. As casas de parentes e amigos foram apontadas como alojamento para 35,2% dos entrevistados.

