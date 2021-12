Nordeste é destino preferido dos europeus

As cidades do Nordeste são os principais destinos de interesse dos turistas europeus que visitam o Brasil, segundo a a pesquisa de demanda internacional do Ministério do Turismo divulgada na sexta-feira, 14. Os viajantes de pelo menos seis países do continente ocupam lugares de destaque entre os estrangeiros que visitam destinos de sol e praia em cidades como Fortaleza, Natal, Recife, Porto Seguro e Salvador.

Os italianos foram os principais visitantes de Fortaleza (CE) em 2012. Mais de 20% dos estrangeiros que visitaram a cidade são originários da Itália. Da lista dos dez maiores emissores de turistas para a capital cearense constam também outros países europeus como Portugal, França, Suíça, Espanha e Holanda além de países de outros continentes.

Em Natal, os italianos também foram maioria em 2012. Dos estrangeiros que lá desembarcaram, 19,1% são da Itália e 14,3% de Portugal. A capital do Rio Grande do Norte atraiu também, entre os europeus, visitantes da Espanha, Noruega, Alemanha, França e Suíça. São os mesmos países que mandaram também um grande contingente de turistas para Recife, sendo os alemães os mais numerosos, com 11% de participação no receptivo recifense.

Em dois dos principais destinos da Bahia, Salvador e Porto Seguro, os europeus de seis nacionalidades também marcaram presença na lista dos dez mais. As primeiras colocações, no entanto, ficaram com a Argentina e os Estados Unidos, principais países emissores de turistas para o Brasil. Apesar da hegemonia europeia no Nordeste, argentinos e americanos dividiram o espaço com os europeus.

