No turismo de negócios, Salvador é o 9º destino preferido

Enquanto Salvador aparece na 6ª posição entre as cidades preferidas para o turismo de lazer, no de negócios a situação é pior. A capital baiana é o 9º destino, recebendo 2,8% dos turistas que vieram ao País para este fim em 2012, só ficando atrás de Fortaleza (2,1%), o 10º da lista.

São Paulo liderou o ranking recebendo 48,3% dos estrangeiros que vieram para negócios. O Rio de Janeiro, com 23,9%, aparece como o segundo destino, seguido por Curitiba (4,4%) e Porto Alegre (4,1%). Brasília ocupa a quinta posição no ranking com a fatia de 3,8%.

As demais cidades colocadas na lista dos dez maiores receptores de turistas estrangeiros a negócios são Belo Horizonte (3,5%), Campinas (3,5%), Foz do Iguaçu (2,9%), Salvador (2,8%) e Fortaleza (2,1%).

De acordo com o estudo, o Brasil recebeu 5,67 milhões de turistas estrangeiros em 2012. A maioria, 46,8%, teve como motivação da viagem o lazer. O turismo de negócios teve participação 25,3% no total de visitantes e as viagens para visitar amigos e parentes, 24,4%.

Os dados do estudo, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Ministério do Turismo, foram coletados em 15 aeroportos e 10 postos de fronteiras terrestres em entrevistas com 31 mil estrangeiros que visitaram o Brasil em 2012.

