No Caminho de Santiago, um palácio feito para a fantasia

Quase toda a obra de Antonio Gaudí, desde a Sagrada Família à casa Milá, até o parque Guell está na Catalunha. Ele projetou apenas três prédios fora de seu território natal; deles, o de maior destaque é o palácio situado em uma pequena cidade do noroeste espanhol, fundada há dois mil anos por Augusto, o imperador de Roma.

Astorga tem um encanto. Como velha cidade episcopal – uma das primeiras sedes cristãs da Hispânia – conserva arte de diferentes épocas em suas igrejas e museus, espalhados por um centro urbano pequeno e cercado por uma robusta muralha de quase dois milênios de vida.

Pouco antes de chegar à pequena cidade, os viajantes que percorrem o Caminho de Santiago param para contemplá-las a partir de um outeiro que domina o vale verdejante do rio Tuerto. A cidade se apresenta perante eles com casas de pouca altura, como aferradas à orografia, entre as quais se destaca a nave da catedral, que realça o poder divino sobre as coisas mundanas.

Astorga é uma cidade na qual se denota o poderio da religião. O próprio prédio da catedral mostra isso, dotado de uma extraordinária fachada barroca, a mais espetacular da Espanha, junto com a do Obradoiro, de Santiago de Compostela.

No entorno da catedral fica o palácio, cujas obras começaram em 1889, depois que a residência anterior pegou fogo. Como Gaudí chegou a esta pequena cidade do ocidente espanhol? Simples: o bispo que administrava a diocese de Astorga era natural de Reus (Tarragona), da mesma forma que o arquiteto, e ambos tinham mantido contatos anteriormente.

Gaudí fez ao mesmo tempo as obras de Astorga e as da Sagrada Família de Barcelona. Para ter um controle direto, viajou várias vezes à cidade e enviou da Catalunha operários familiarizados com seus projetos.

O arquiteto projetou em Astorga um palácio de aspecto medieval, mais próximo das linhas neogóticas do que outros trabalhos seus. Mas em seu jogo inovador, incorporou formas como os capitéis de estrela e os espetaculares arcos no acesso.

Diz-se que para o magnífico pórtico, Gaudí também se inspirou na Torre Eiffel. A vista do prédio desde o oeste nos permite detectar esse jogo, com arcos em forma de buzina que se abrem no meio de contrafortes que vão se alargando à medida que chegam ao solo, da mesma forma que os pés da torre; e com uma pequena torre que se afina à medida que sobe.

