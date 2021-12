Navio Queen Elizabeth 2 será transformado em hotel flutuante

O famoso barco Queen Elizabeth 2 será transformado em um hotel flutuante de 500 quartos e ficará atracado em um porto asiático, anunciaram as autoridades de Dubai em um comunicado.

O navio, que foi um dos transatlânticos mais prestigiosos do mundo, entrou nesta quinta-feira, 17, no cais seco de Dubai para ser inspecionado antes de sua transformação em hotel flutuante de luxo, em cooperação com o Ocean Group.

A Dubai World comprou o navio em 2007 por 81 milhões de dólares à companhia Cunard Line em um momento em que a economia dos Emirados Árabes Unidos, especialmente a de Dubai, estava em pleno auge.

No entanto, devido à crise que afetou a economia de Dubai, em 2008, seu proprietário considerou durante certo tempo utilizá-lo como hotel flutuante na África do Sul, antes de decidir abri-lo para o público.

O Queen Elizabeth 2, ativo desde 1969, tem uma capacidade para transportar 1.778 passageiros e uma tripulação de 1.016 membros.

