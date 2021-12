Navio Marina é uma boa pedida para quem quer tranquilidade

Podia ser apenas um meio de transporte, um jeito de chegar de um lugar a outro. Mas não. O navio Marina, que esteve na semana passada ancorado no porto de Salvador, tem ares de hotel de luxo.

O navio é de médio porte, mas é capaz de abrigar, com bastante conforto, os 1.250 passageiros e 800 tripulantes. Levado ao mar pela primeira vez em 2011, o Marina tem peso total de 66 mil toneladas.

Atualmente, o Marina não possui saídas diretas de Salvador, mas a expectativa é que isto já seja possível em 2014. Alguns dos destinos do navio são Mediterrâneo, Rússia e Escandinávia, América do Sul e Pacífico Sul e Oceania.



Após passar pela catraca de entrada no navio, o visitante se depara com o lobby e se impressiona com a escada principal do navio, toda trabalhada em cristais Lalique.

Nas cabines, o luxo prevalece: a maioria dos quartos possui vista para o mar, e um espaçoso banheiro, coisa rara em cruzeiros. Os produtos do banheiro são da L´Occitane, e a partir das suítes Concierge, da Bulgari.

O Marina é uma boa pedida para quem procura aliar tranquilidade e viagem. O público do navio é, em sua maioria, casais com idade acima dos 40 anos. Nas áreas comuns, o que mais se vê são pessoas com os olhos fixos nas páginas de algum livro.

O navio não parece ser uma boa escolha para casais com filhos pequenos: o Marina não possui estrutura para distrair os pequenos, como Kid´s Club.

Arte

Quem se interessa por obras de arte deve gostar bastante do navio. A grande surpresa está no cassino: lá se encontram obras de artistas como Picasso e Miró. O viajante pode ainda adquirir obras de arte dentro do navio, no Artist Loft, uma espécie de galeria de arte.

Para quem gosta da arte culinária, o Bon Appétit Culinary Center oferece cursos de gastronomia com chefs. O custo para o viajante é de 70 dólares, e são 24 vagas por curso.

Comida

A gastronomia é um dos pontos fortes do navio. O Marina possui oito restaurantes, todos comandados pelo chef Jacques Pepin. Cada um deles se dedica a uma especialidade gastronômica, e é preciso reserva para almoçar ou jantar num deles.

A dica para o viajante é comprar o pacote diretamente na agência turística, e fazer com antecedência a reserva nos restaurantes. Ele também já pode deixar acertado pacote de bebidas: todas inclusas, só vinhos ou só uísque, por exemplo.

O luxo também se mostra bastante presente dentro dos restaurantes do navio. O asiático Red Ginger impressiona pelas obras de arte que exibe em seu interior. O francês Jacques, por sua vez, evoca o ambiente da região da Provence em tons de lavanda.

No italiano Toscana, um detalhe chama bastante atenção: toda a porcelana do lugar é Versace. O Polo Grill, especializado em grelhados e carnes, exibe luxo nas poltronas de couro.

O mais interessante, entretanto, está entre o Toscana e o Polo Grill: é uma sala privê, com dez lugares. É o lugar ideal para comemorações íntimas e reuniões especiais, e funciona mediante reserva e o pagamento de 250 dólares pelo espaço.

adblock ativo