Navio Iberostar Grand Amazon percorre rios Negro e Solimões

O turista que visita Manaus e planeja conhecer os rios, pode fazer todos os passeios enquanto navega nas águas calmas do Solimões e Negro. A rede Iberostar possui o navio Iberostar Grand Amazon que percorre dois trajetos: o rio Solimões, com duração de três noites, e o Negro, que dura quatro noites. O roteiro também pode incluir

os dois rios que formam o Amazonas.

O valor do pacote tem diárias a partir de R$594, por pessoa, em quarto duplo, e inclui translado do aeroporto de Manaus para o porto, alimentação completa e todos os passeios citados acima, sempre com guias locais que contam as histórias e "causos" da região.

"Este é o único hotel neste estilo da Iberostar no mundo", afirma Rafael Paredes, gerente do Grand Amazon. Inaugurado em 2006, em um estaleiro de Manaus, o hotel flutuante custou R$ 30 milhões e é da categoria Grand Collection, a mais alta da rede.

A programação do Grand Amazon inclui, além dos passeios, palestras sobre o modo de vida dos habitantes da região e as ricas fauna e flora da região amazônica. A culinária da Amazônia é o prato principal dos jantares no navio. O chef Claudio Protásio capricha no sabor e no visual dos pratos, sempre elaborados com peixes da região como tambaqui - um dos mais nobres -, tucunaré e pirarucu.

Os turistas brasileiros representam 60% dos hóspedes que se acomodam no hotel durante todo o ano. Dos estrangeiros que vêm ao local, a maior parte são da Alemanha e dos Estados Unidos. Os espanhóis, em crise, já vieram em maior número.

Os hóspedes participam, na última noite, de uma festa com ritmos brasileiros que anima o público e mostra as especificidades culturais do país.

adblock ativo