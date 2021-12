Natal e Fortaleza são destinos preferidos no Nordeste

A expedia.com.br, site local da maior agência com soluções completas de viagens do mundo, perguntou a 1.057 adultos das cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo para que capital do Nordeste mandariam a Seleção Brasileira como prêmio pelo hexacampeonato. Empatadas em primeiro lugar ficaram Fortaleza e Natal com 23% das respostas cada uma. No ranking, Recife (12%) ficou em segundo lugar. Maceió e Salvador, ambas com 10%, levaram a medalha de bronze, fechando o pódio.

