Nat Geo traz patrimônios da humanidade

Pelo segundo ano consecutivo, os fãs do canal fechado Nat Geo, em um total de 193 países e regiões, terão a oportunidade de conhecer com exclusividade os lugares declarados patrimônio da humanidade pela Unesco, com o programa The World Heritage Special. Este especial é resultado de uma parceria entre o Nat Geo e Panasonic. As duas organizações são engajadas no desenvolvimento sustentável. A parceria também coincide com o 40º aniversário da Conferência Geral da Unesco, marco histórico da preservação do patrimônio natural, histórico e cultural. Os nove novos programas da série serão exibidos em um sábado de cada mês no canal, sempre às 20 horas.

