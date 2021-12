Na Copa do Mundo turistas podem contratar amigo local

Com a proximidade da Copa do Mundo, os viajantes que quiserem conhecer a cultura local, sobre a ótica de uma pessoa nativa, podem acessar o Rent a Local Friend (www.rentalocalfriend.com).

Trata-se de um site social de viagem, que está oferecendo uma alternativa para que os turistas de qualquer parte do mundo possam conhecer mais sobre a cultura de seus destinos, desfrutando a companhia de uma pessoa com quem compartilhe afinidades.



Esta pessoa, que não é um guia turístico, é o que o site chama de local friend ("amigo local"). Danielle Cunha, cofundadora do site, fundado há dois anos, mas que somente há menos de dois meses se estabeleceu em Salvador, afirma que "a essência é viajar sobre a ótica do amigo local".



E quais são os requisitos para ser um bom amigo local? Este deve conhecer bem o lugar e a cultura de sua região, gostar de viajar e ter disponibilidade nas horas vagas para ser alugado, a fim de que possa mostrar seus lugares favoritos e todos os eventos culturais da cidade.



Variados perfis



O site conta hoje com mais de 500 local friends cadastrados, incluindo todas as cidades-sede que receberão os jogos mundiais e os mais diversos perfis profissionais, como fotógrafos, jornalistas, chefes de cozinha, designers entre outros.

Danielle afirma que qualquer pessoa pode se cadastrar no site para ser amigo local pagando uma taxa anual de US$ 100 dólares. Em contrapartida, por meio da rede de relacionamentos pode compartilhar suas experiências com pessoas do mundo inteiro, e ainda serem remuneradas.



Ela destaca que cada amigo local dá seu preço, mas não pode ser exorbitante. "Os usuários ativos na comunidade chegam a receber mais de R$ 4.500 por mês sendo amigo de aluguel", destaca Danielle.



Em relação à segurança do turista, Danielle afirma que embora não haja checagem dos antecedentes dos amigos locais, o site oferece seguro aos turistas para qualquer tipo de problema, o que nunca ocorreu.

