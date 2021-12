Myanmar, um lugar para amar

A cidade de Bagan, no Myanmar, deve, a todo custo, estar na sua lista de lugares para conhecer antes de morrer.

Chegamos cheios de expectativas à johia do sudeste asiático. Um país que abriu suas portas ao mundo há pouco, e ainda engatinha em todos os aspectos; infraestrutura, política, economia, turismo.

O Myanmar é um dos países mais budistas do mundo e, por consequência, é também a terra dos pagodes. Sim, aqui há pagodes maravilhosos! Mas, calma lá. Não estou falando da música que faz o Psirico ou o Harmonia do Samba. Pagode é o nome das incontáveis edificações espalhadas por toda a Ásia que têm um significado especial no budismo.

No Myanmar, os pagodes normalmente têm forma de cone e são erguidos em honra a Buda. Estão sempre próximos a templos. Quando o assunto são estas maravilhosas construções, há um lugar aqui para o qual faltam adjetivos: a majestosa, nobre, suntuosa e deslumbrante cidade de Bagan, onde chegamos depois de cinco horas de viagem em van, desde a cidade de Mandalay.

Trini e eu discutimos e chegamos à conclusão que, honestamente, este pode ser o lugar mais lindo que já vimos na vida. E olha que temos 30 países no currículo… Quando disse lá em cima que você precisa conhecer Bagan, acredite: não é exagero.

Se a gente se surpreende com as mais de 370 igrejas que há em Salvador, imagine uma cidade milenar que ocupa no mapa apenas 15% da área da capital baiana mas ostenta nada mais, nada menos que 2.000 templos e pagodes. É absolutamente arrebatador!

Os pagodes são feitos de tijolos vermelhos que se destacam em uma paisagem tão verde que resplandece sob o sol. Muitos têm enormes cúpulas douradas cujo contraste com as cores do céu nublado dos nossos primeiros dias nos deixou fascinado.

Um programa imperdível é subir a um pagode para observar, do alto, o pôr do sol sobre estas centenas de edificações que chegam até onde a vista alcança.

Colorido

O mais gostoso aqui é alugar uma moto elétrica. Custa menos de 5 dólares por dia e tem autonomia para rodar cerca de 50km, mais que suficiente para perder-se nas estradinhas de terra. São caminhos cercados de verde, árvores que refugiam os pagodes, o grande tesouro de Bagan.

As motos são a solução perfeita para evitar o barulho e conservar o clima místico da cidade, já que não emitem nenhum ruído.

É difícil apontar ou dar nomes aos templos "importantes". São milhares! Bom mesmo é percorrer os caminhos aleatoriamente. Admirar as diferentes imagens de Buda dentro deles, sob o canto dos passarinhos que voam pelos corredores e, nos mais antigos, morcegos que fizeram dos templos, suas casas. Maravilhar-se com o leque de cores.

Mesmo sob chuva, escalar um pagode, fechar os olhos, permitir que a água refresque o corpo e sentir a energia de um lugar tão mágico. Mas os caminhos podem esconder perigos.

Demos de cara com um par de cobras enormes na estradinha de terra. Pareciam estar no ápice do acasalamento quando, sem querer, as interrompemos, e elas correram para o mato. Segundo os locais, eram venenosas. Então, talvez seja uma boa ideia pensar duas vezes antes de sentar no campo para fazer piquenique.

Mas o mais insólito que nos aconteceu ainda nos aguardava. Depois de curtir o nascer do sol às cinco da manhã do alto de um pagode, íamos de volta ao hotel antes das 7h para o café quando notamos uma movimentação no que parecia ser um espaço de eventos. Entramos. Descobrimos que era um casamento.

Os noivos ficaram honrados com nossa presença. Nos convidaram para sentar. Comemos enquanto éramos abanados por pessoas que pareciam haver sido contratadas exclusivamente para isso. Sim, há "abanadores" profissionais nos casamentos de Bagan, e a gente não sabia onde enfiar a cara em meio àquela situação tão inusitada. Posamos com os noivos e provavelmente estaremos em seu álbum de casamento. Como não amar este lugar?

