Museus da Holanda têm agenda intensa em 2015

A capital da Holanda, Amsterdã, tem a maior densidade de museus do mundo - cerca de 60 -, e por todo o país, novas exposições em 2015 celebram da arte clássica à contemporânea, passando pela história e cultura locais.

Além das comemorações pelos 125 anos de inspiração de Van Gogh, um dos mais ilustres pintores holandeses, os museus do país trazem uma programação intensa.

O Museu Van Gogh abriga e administra o maior acervo de Vincent van Gogh do mundo e atrai cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano. Ele foi remodelado no ano passado para a celebração de 125 anos de inspiração do pintor, e desde 28 de novembro uma nova exposição da coleção permanente está em cartaz com cerca de 1.100 produções entre cartas e desenhos, que raramente são exibidas porque são muito sensíveis à luz.

O Museu Nacional da Holanda, o Rijksmuseum, traz em destaque neste ano a exposição Late Rembrandt, que reunirá até 17 de maio trabalhos do pintor feitos entre 1652 até seu falecimento, em 1669. Instalado na Museumplein (Praça do Museu), o Rijksmuseum ainda abriga uma coleção de arte e história da Holanda desde a Idade Média.

Anne Frank

O Mauritshuis, em Haia, é famoso por guardar uma das obras mais emblemáticas do artista Johannes Vermeer, Moça com Brinco de Pérola, que ficou conhecida como a Mona Lisa holandesa. Além de Vermeer, o museu reúne obras dos velhos mestres dos séculos XVII e XVIII.



A cada seis meses, uma nova exibição temporária é inaugurada na casa da mundialmente conhecida menina Anne Frank. Até abril de 2015, The helpers of the Secret Annexe está aberta à visitação, uma exposição que ressalta a importância daqueles que ajudaram a família Frank a se esconder durante a Segunda Guerra Mundial.

O Hermitage Amsterdã é o maior museu satélite do Museu Hermitage de São Petersburgo, aclamado por viajantes como o melhor museu do mundo. A coleção de cerca de três milhões de objetos no museu original garante mostras com impressionantes obras de arte. O Museu do Sexo também se encontra-se em Amsterdã. A coleção contém estátuas, pinturas, fotos, vídeos e todo tipo de objetos relacionados ao tema.

