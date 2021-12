Museus, compras e opções de lazer para todos os gostos

Fácil de achar (qualquer GPS de celular sinaliza rápido), a dica mais importante para compras talvez nem seja a Rodeo Drive e sim os muito outlets de Los Angeles. O maior nem fica na cidade, mas a menos de uma hora de estrada. É o Camarillo Premium Outlets, em Camarillo.

Gigante, tem uma variedade enorme de lojas (Sony, Adidas, Nike, Calvin Klein, Converse, Diesel, Fossil, Gap, Giorgio Armani, Lacoste, Puma, Tommy Hilfiger, Michael Kors), todas com preços que chegam a 30% dos valores encontrados nos shoppings normais. Os produtos são os mesmos, mas de outra estação ou que não venderam muito bem. No caso dos eletrônicos, existem ainda os recondicionados, mas tudo com garantia.

Além das belas praias, restaurantes dos mais diversos e dezenas de atrações, como o Cirque du Soleil, parques de diversões e peças de teatro, a diversidade de bons museus chama a atenção.

Entre eles, destaque para o Centro de Ciência da Califórnia (California Science Center), sobre tecnologia e ciência; e o Guiness - Museu dos Recordes Mundiais, sobre o livro do recordes e que tem exposições sobre os fatos marcantes ilustrados com estátuas em tamanho real.

Porém, o mais famoso ainda é o Hollywood Wax Museum (Museu de Cera de Hollywood), localizado na Hollywood Boulevard e que é o único inteiramente dedicado às celebridades. Lá estão desde Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, John Wayne e Elvis Presley, até Brad Pitt e Angelina Jolie.



adblock ativo