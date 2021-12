Museu sergipano festeja 1º aniversário com exposição nova

Em clima natalino, os sergipanos vão desfrutar de uma programação especial de fim de ano oferecida pelo Museu da Gente Sergipana, que celebra um ano de existência, a partir das 19 horas dessa sexta-feira, com entrada gratuita. Para comemorar o primeiro aniversário da fundação, haverá apresentações da Orquestra Sinfônica de Sergipe e Coral Vozes do Banese, além de shows musicais dos artistas sergipanos Amorosa, Antônio Carlos du Aracaju e Grupo Cataluzes, que formam o Auto de Natal.

Outras atrações são a exposição Do Atheneuzinho ao Museu da Gente Sergipana: O Sentido da Educação e a Poética do Espaço e o lançamento do novo site do Museu. "Entre os funcionários e a sociedade sergipana como um todo, espero que o evento tenha uma admirável participação do público. Será gratificante para todos", conta o diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda.

Em meio a um cenário de iluminação cênica e natalina que promete encantar aracajuanos de todas as idades, a Orquestra Sinfônica de Sergipe vai apresentar um concerto eclético, com canções tradicionais de Natal. Já os artistas nativos, sucessos autorais e músicas do cancioneiro sergipano. A mostra inédita Do Atheneuzinho ao Museu da Gente Sergipana acontece simultaneamente ao espetáculo musical, sob a curadoria de Sayonara Viana, e apresenta a história do prédio do Antigo Atheneuzinho, desde sua construção em 1926 até os dias atuais. Tudo isso por meio de depoimentos, documentos, objetos, fotografias, projeções e outros.

Ícone cultural - Referência cultural para o Nordeste, o museu fundado em 2011 tem mais de 10 instalações interativas e sensoriais que, segundo o diretor Ezio Déda, "de forma criativa e verossímil tem garantido sucesso com o público".

Entre as instalações estão Nossas Praças, que traz num carrossel que controla as animações em 270 graus a Nossas Histórias, um elegante labirinto de espelhos que mostra artesanato e lendas, e Nossos Leitos, um surpreendente túnel com projeção em 360 graus, que apresenta a diversidade da fauna e flora do Estado.

