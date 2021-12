Museu de Pernambuco é eleito o melhor da América do Sul

O Instituto Ricardo Brennand, em Recife (PE), foi eleito o melhor museu da América Latina pelos usuários do site TripAdvisor e venceu o Travelers' Choice Museus. O prêmio apresenta uma lista com os 25 melhores do mundo e rankings por região - o do Brasil contempla 10 ganhadores. Ao todo, foram premiados 509 museus em 38 países.

O museu pernambucano fica situado no bairro da Várzea. O local é uma réplica de um castelo medieval europeu que abriga, entre outros itens, armas e armaduras provenientes da Europa e da Ásia. A pinacoteca exibe o maior acervo do pintor holandês Frans Post.

Também aparecem na lista de melhores da América do Sul, Inhotim, em Minas Gerais, que ficou em segundo, o Museu da Língua Portuguesa (4º), a Pinacoteca do Estado de São Paulo (7º) e o Museu do Futebol (9º), todos em São Paulo, e o Museu Imperial (10º), no Rio de Janeiro.

Os vencedores foram determinados por meio de um algoritmo que levou em conta a quantidade e a qualidade das avaliações dos museus ao longo de um período de 12 meses.

