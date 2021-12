Museu de Arte do Rio é inaugurado na zona portuária

O Museu de Arte do Rio (MAR), primeira grande atração do projeto de revitalização da zona portuária da cidade, será aberto ao público nesta terça, 05, com quatro exposições temporárias.

Apesar de ter recebido da Prefeitura uma coleção própria de arte, que já conta com cerca de 3 mil obras - entre elas 1.200 aquarelas de Santiago Calatrava, manuscritos sobre a escravidão no Brasil, o São José de Botas de Aleijadinho, uma tela de Tarsila do Amaral e uma montagem de Hélio Oiticica -, o MAR será especializado em exposições temporárias.

O espaço funcionará também como escola para formar professores de arte com a missão de levar cultura aos 600 mil alunos das escolas públicas municipais. Além disso, possui um auditório, uma biblioteca com um acervo de 5 mil títulos, restaurante, café e lojas temáticas.

A previsão da Prefeitura é de que o novo museu, o primeiro a oferecer um espaço exclusivo para a arte produzida no Rio de Janeiro, receba anualmente 200 mil visitantes e 100 mil alunos de escolas públicas, além de formar 2 mil professores.

"O MAR é um elemento icônico que mostra que a revitalização do porto é uma realidade. O Museu será o coração cultural da região", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Inspiração - O museu tem como sede um conjunto arquitetônico composto por um edifício histórico de estilo eclético e por outro modernista, ligados por uma cobertura de concreto - de 1.700 m² e 800 toneladas - no formato de uma onda, e por uma rampa coberta.

O complexo de 15 mil m² que tem quatro andares e oito salas de exposição fica na Praça Mauá, próximo ao lugar onde está sendo construído o Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto modernista espanhol Santiago Calatrava.

O MAR e o Museu do Amanhã são duas das principais obras que integram o programa de revitalização do porto do Rio de Janeiro, inspirado no que Barcelona e Sydney fizeram a fim de recuperar e valorizar antigas áreas degradadas para receber Jogos Olímpicos de 1992 e 2000, respectivamente.

O projeto também se baseou em Puerto Madero, zona abandonada de Buenos Aires que após sua revitalização passou a ser uma das de maior valor imobiliário da cidade argentina.

O museu é vizinho do Morro da Conceição, dos píers do Valongo, da Fortaleza de Santa Cruz, da Pedra do Sal e do antigo cemitério de escravos, transformados em espaços culturais.

