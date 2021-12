Mundo Maia se prepara para 'fim do mundo' de olho no turismo

O chamado Mundo Maia, formado por países como México, Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, se prepara para aproveitar o bom momento turístico que viverá nos próximos meses devido à mudança de ciclo no calendário dessa civilização pré-colombina, que ocorre no próximo dia 21 de dezembro. Neste dia profético, o ciclo maia 13 Baktun, que começou há 5.125 anos, será finalizado para dar início a outro, já que a contagem do tempo dessa civilização não é linear (e sim circular) e, por isso, seus ciclos começam a partir de um ponto final.

Aos olhos do mundo, essa emblemática data é relacionada diretamente com prognósticos apocalípticos, como o que aponta o fim do mundo. Mas, aos olhos dos países do Mundo Maia, o único fator tido como excepcional será a lucrativa invasão dos turistas. "Vamos atender às expectativas e teremos um êxito garantido com a chegada de turistas da Europa, da América do Sul, dos Estados Unidos, do Canadá e de outras partes do mundo", afirmou o ministro de Turismo de El Salvador e presidente da Organização Mundo Maia (OMM), José Napoleón Duarte.

"O impacto já vem sendo observado. Em todas as redes sociais, o Mundo Naia é agora o foco mais importante da participação dos grupos de turistas que vêm à América Central e ao México", completou Duarte. De acordo com o presidente da OMM, as principais regiões arqueológicas dos cinco países do Mundo Maia já estão com sua ocupação hoteleira "totalmente cheia" para dezembro e que, no caso salvadorenho, "essa lotação também vale para as companhias aéreas". O funcionário estimou que o auge das visitas relacionadas ao fim do ciclo maia deverá aumentar em mais de 10% o turismo em alguns países da região.

Eventos paralelos - No final deste ano, Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize esperam receber mais de cinco milhões de turistas, enquanto o México deverá receber cerca de dez milhões, sem incluir outros segmentos turísticos. Algumas das regiões arqueológicas mais representativas do Mundo Maia são Palanque, Tulúm, Comalcalco, Chichen Itzá, Uxmal, Cobá (México), Xunantunich (Belize), Joya de Cerén (El Salvador), Tikal (Guatemala) e Copán (Honduras).

Duarte indicou que cada país do Mundo Maia fará suas próprias atividades no 13 Baktun e, em alguns casos, os eventos já começam em novembro. Além da expectativa em torno do fim do mundo, os países do Mundo Maia apresentarão shows, festivais gastronômicos, cerimônias religiosas, atividades esportivas, visitas arqueológicas e conferências.

El Salvador, que iniciará suas celebrações na primeira semana de dezembro, construirá "simbolicamente" quatro pirâmides maias no porto da Liberdade (Pacífico), as quais combinarão quatro elementos: madeira, terra, fogo (mediante luzes) e água (mar).

Shows folclóricos, competições de surfe noturno e uma grande árvore (para conectar a celebração maia com o Natal) também estão nos planos do país para atrair mais turistas. Já na data relacionada ao 13 Baktun, será realizada uma celebração principal em Tazumal.

