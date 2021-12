Multa por poluição será usada em projetos de proteção

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), junto com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), condenaram a empresa Proquigel Química S.A. a pagar multa de R$ 661.330,48 por despejo de efluentes nos rios Jacarecanga e São Paulo, em Candeias (Grande Salvador).

Segundo informações da assessoria de comunicação do MP-BA, o dinheiro será empregado no custeio de quatro projetos ambientais na Baía de Todos-os-Santos, área de proteção ambiental (APA) onde estão os rios impactados pelos efluentes industriais.

Entre as irregularidades apontadas pelos relatórios dos dois órgãos constam o lançamento de resíduos sólidos e sedimentáveis no estuário do Rio São Paulo, como graxas, óleos, nitrogênio e cianeto, informa a nota da assessoria do MP-BA.

Projetos - Segundo a nota, R$ 400 mil serão destinados para parte do projeto de combate à pesca com bomba e fiscalização da APA Baía de Todos-os-Santos (BTS), elaborado em parceria pelo MP-BA e Ibama.

E ainda R$ 125.330,34 serão alocados para ações na região onde foram identificadas as infrações, mais outras áreas degradadas na BTS. O projeto para a biblioteca virtual de estudos e diagnósticos da baía e de Candeias receberá o montante de R$ 100 mil.

Segundo a nota do MP-BA, os R$ 30 mil restantes serão destinados para o financiamento do Projeto das Caravanas do Saneamento, iniciativa que ficará responsável por desenvolver ações ambientais no município de Candeias.

