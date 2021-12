Muito sol e noites musicais marcam 'Festival de Primavera'

Na areia, dias de sol e noites de muita música. É este o clima do Festival de Primavera de Morro de São Paulo, evento que começou na última quinta-feira e se estende até este domingo, 18, apresentando shows de Lenine e Jorge Vercillo, além das bandas Radiola, Maglore e Batifun. O festival, que está na terceira edição, bateu recorde de público na noite de abertura, com 30 mil pessoas curtindo os shows de Lenine e da banda Radiola.

Esta é a primeira vez que o cantor pernambucano visita o Morro de São Paulo e, pelo visto, parece estar bastante satisfeito. "Vou ficar até o fim do festival", Lenine revela. No repertório da apresentação, ele levou ao público canções do novo disco, Chão, além de sucessos já conhecidos do público, como Do It, É o Que Me Interessa e Paciência, todas cantadas em coro com a plateia.

Jorge Vercillo, por sua vez, se apresentou ontem, mas fez questão de chegar na quinta-feira para curtir a localidade e assistir aos outros shows do Festival de Primavera. "Estou animado, contente, quero curtir o sol", afirma o autor de hits como Sensível Demais e Fênix.

Benefícios - Realizado desde o ano de 2010, o Festival de Primavera influencia também a ocupação de Morro de São Paulo, tanto que as reservas na rede hoteleira precisam ser feitas com antecedência. Segundo o secretário de Turismo de Cairu, Júlio Azevedo, o evento traz outros benefícios além do incremento no turismo.

"Neste feriado, o Morro de São Paulo tem ocupação de 70%. Mas, com o Festival, subiu para 100%. Isto sem falar na visibilidade que dá ao balneário, a mídia espontânea que oferece, além de trazer música de qualidade, é claro", destaca Azevedo. Para o prefeito de Cairu, Hildécio Meireles, o Festival de Primavera era uma ideia antiga que cresceu bastante depois do sucesso da primeira edição.

"Deu muito certo em termos de público, de geração de renda e de empregos, não só para Morro de São Paulo, mas para o município de Cairu como um todo. O evento traz benefícios para toda a nossa região".

Segundo Meireles, este ano a iniciativa privada teve maior participação que nos anos anteriores. "A ideia é que, cada vez mais, a prefeitura passe a dar apoio apenas institucional e este se torne um festival promovido pela iniciativa privada. Por isto é que parcerias como a com A TARDE são fundamentais para que ele se realize. Outro patrocínio bastante relevante é o do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa".

Secretário estadual do Turismo, Domingos Leonelli avalia que o Festival de Primavera promove uma diversificação em Morro de São Paulo. "Ele deixa de ser apenas um destino de praia e sol para ser também cultural, Morro ganha essa dimensão", afirma Leonelli, que ressalta que os hotéis estão lotados, assim como os catamarãs. "O turismo náutico também se incrementa. Ontem mesmo havia 140 barcos circulando pela região de Morro", aponta o secretário.

