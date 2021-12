Mucugê celebra a Semana Santa com tradições e chorinho

Uma boa trilha sonora está garantida para quem decidir passar o feriado da Semana Santa na Chapada Diamantina. Isto porque, no sábado e no domingo, a cidade de Mucugê, a 440 quilômetros de Salvador, sedia a segunda edição do Festival de Chorinho.

O evento acontece na Praça dos Garimpeiros, local no qual os moradores da cidade realizam a tradicional queima de Judas no Sábado de Aleluia, às 18 horas. Dentre as atrações que se apresentarão no festival, estão nomes como o grupo Os Îngênuos, Aderbal Duarte, Mandaia e Ivan Sacerdote e Quarteto.

A abertura oficial do evento acontece nesta quarta-feira, com um workshop sobre música e um show, à noite, na Praça do Coreto. Na quinta e na sexta, a programação do festival é suspensa para dar espaço às celebrações religiosas da Semana Santa, como a Passagem do Terno das Almas, manifestação secular da Chapada Diamantina.

Belezas naturais - A cidade de Mucugê é uma das mais antigas na região da Chapada, e seu passado está diretamente ligado à exploração de ouro e diamantes. Seu nome é de inspiração indígena, e é o mesmo de uma árvore de frutos doces que cresce às margens dos rios da região da Chapada Diamantina.

O município abriga cerca de 52% de todo o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Isto significa uma grande quantidade de belezas naturais, como rios e cachoeiras. Suas trilhas são tidas como algumas das mais belas da região, como a do Vale do Pati, considerada pela revista Terra uma das cachoeiras mais bonitas do mundo.

Mucugê também se localiza a poucos quilômetros de algumas das principais atrações da Chapada Diamantina, como o Poço Encantado, Poço Azul e a Cachoeira da Fumaça.

Nazaré e Juazeiro são boas opções - Para quem preferir tomar os rumos do Recôncavo Baiano no feriado da Semana Santa, uma boa dica é conferir a tradicional Feira de Caxixis, que acontece no município de Nazaré, entre quinta e domingo.

Na feira, estarão expostos e à venda uma das expressões artísticas mais relevantes e tradicionais da região: os caxixis. Nas mãos dos artesãos locais, o barro vai ganhando a forma de moringas, potes, panelas de barro e luminárias.

Grande parte do artesanato é proveniente do distrito de Maragogipinho, no município de Aratuípe, a cerca de 220 quilômetros de Salvador.

Em Nazaré, é possível ainda conhecer a primeira locomotiva da cidade, a "Maria Fumaça", num galpão próximo à Feira dos Caxixis. Além disto, na Via Sacra de Nazaré, o visitante pode conhecer a estátua de 15 metros de altura do Cristo e, do alto, ainda apreciar uma bela vista aérea da cidade.

Religião - Em Juazeiro, ao norte da Bahia, vale assistir aos espetáculos teatrais da Paixão de Cristo e conhecer os rituais dos penitentes, fiéis que percorrem a cidade envoltos em lençóis brancos, rezando ou praticando autoflagelação para se livrar dos pecados cometidos.

Há, no lugar, dois tipos de peninentes. Os alimentadores são homens, mulheres e crianças, que seguem numa fila entoando cânticos e fazendo orações para pessoas que morreram de forma violenta. Os disciplinadores, por sua vez, são aqueles que se autoflagelam, e não permitem que turistas e curiosos os acompanhem.

Na região, um dos passeios mais atraentes é visitar o Rio São Francisco, degustando a culinária típica ou aproveitando um dos projetos de enoturismo do lugar. Lá, é possível conhecer vinhedos e adegas por meio do roteiro Vapor do Vinho (R$ 90, roteiro fluvial e rodoviário), com vendas de produtos e degustação de vinhos na Vinícola Ouro Verde, em Casa Nova, de propriedade da empresa gaúcha Miolo.

Por conta do jejum de carne dos católicos, o cardápio da região fica ainda mais voltado aos frutos do mar, principalmente o surubim.

adblock ativo