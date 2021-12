Mostra traz um alerta para a preservação dos corais

Com o objetivo de informar sobre o ambiente dos recifes de coral e promover ações para a sua preservação, o Projeto Coral Vivo está com um novo centro de visitação em Arraial d'Ajuda, o Espaço Coral Vivo Mucugê. Ele abrigará exposições relacionadas com o tema do projeto. Além disso, no espaço funciona uma loja de souvenirs.

A Exposição de Corais do Brasil e de Outros Países inaugura o espaço. Ela traz colônias de cinco espécies encontradas na Bahia, como corais cérebro e corais-de-fogo, e esqueletos de diversos corais internacionais. Completam a mostra os paineis ilustrados com informações explicativas sobre o ambiente de recifes de coral.

As peças principais pertencem ao acervo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foram emprestadas ao Projeto Coral Vivo. Segundo Gustavo Duarte, gerente de projetos do Coral Vivo, os corais expostos foram extraídos por uma expedição da Harvard University, contratada por Dom Pedro II.

Ainda não há uma data para o fim dessa exposição nem próximas mostras programadas, mas Duarte garante que elas seguirão a linha do projeto. "O nosso mote no Projeto Coral Vivo é a conservação dos corais. As mostras seguintes não estão definidas, mas serão dentro da linha do projeto que é mostrar o ambiente dos recifes de coral e a importância da sua preservação", destaca.

História do projeto - O projeto surgiu de uma iniciativa dos pesquisadores Clovis Barreira e Castro e Débora de Oliveira Pires, do Museu Nacional da UFRJ. A intenção deles era estudar os processos de estruturação, formação e renovação dos corais brasileiras. Em 2003, o Projeto Coral Vivo foi fundado com apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente concedido através do Instituto Recifes Costeiros.

Atualmente, o projeto faz parte da ONG Associação Amigos do Museu Nacional, do Rio de Janeiro, e é financiado com o patrocínio do Programa Petrobras Ambiental. Entre as principais ações do projeto esta a implantação de uma base de pesquisa em Porto Seguro, através de uma parceria com o Arraial d'Ajuda Eco Parque.

"Atuamos muito na região do sul da Bahia devido à grande biodiversidade marinha na região e porque nossas ações visam a conservação dos recifes de coral", explica Gustavo Duarte sobre os motivos que levam o projeto a trabalhar na região de Arraial D'Ajuda.

O Espaço Coral Vivo Mucugê é o terceiro ponto turístico do projeto com informações para a conservação dos corais. O primeiro está localizado dentro do Arraial d'Ajuda Eco Parque e há outro no Centro de Visitantes do Parque dos Corais de Búzios, inaugurado em 2011.

adblock ativo