Mostra reúne em SP pioneiros da tapeçaria moderna no Brasil

Há muito mais em comum que o talento na realização da arte da tapeçaria entre o baiano Genaro de Carvalho (1926-1971), o francês Jacques Douchez (1921-2012) e o romeno naturalizado brasileiro Jean Gillon (1919-2007). Obras dos três artistas estão reunidas na mostra Artistas da Tapeçaria Moderna, que poderá ser vista na Galeria Passado Composto Século XX, na capital paulistana, de 19 deste mês até 17 de novembro.

A curadoria é da professora de História da Arte da Escola de Belas Artes da Ufba, Alejandra Muñoz. Em 2010, ela também fez a curadoria da exposição Genaro de Carvalho: De memória - Uma retrospectiva, que foi exibida no Museu de Arte da Bahia, e agora propõe um diálogo entre os artistas.

Ela optou por destacar, transversalmente, temas a que os três dedicaram-se, como a fauna e a flora brasileiras e a abstração. Também os aproxima a admiração que nutriam pelo trabalho de Jean Lurçat (1892-1966), considerado o mestre da tapeçaria moderna.

Valores - "Nos anos 1960, se você queria estar in você tinha que ter uma tapeçaria de Genaro", diz Alejandra, enfatizando a opinião de diversos autores ao atribuir ao baiano o pioneirismo na tapeçaria moderna brasileira. Morto aos 45 anos, produzia para todo o país. Lurçat o conheceu em 1962, quando esteve na Bahia e Genaro produzia o notável mural do Hotel da Bahia.

A convite de Lurçat, que também se influenciou pelos temas tropicais, Genaro foi o primeiro brasileiro a participar da Bienal Internacional de Tapeçaria em Lausanne (Suiça, 1965). "Há uma série de pioneirismos e valores que queremos chamar a atenção com a exposição, pois está havendo agora uma certa volta da tapeçaria. É um patrimônio riquíssimo, e muita gente tem tapeçaria e esqueceu da sua importância".

Pedidos - A mostra também revela a proximidade de Genaro com o arquiteto romeno Jean Gillon, que chegou ao Brasil nos anos 1950. Trabalhava na decoração de hotéis e sempre precisava do que chamava de "roupas para paredes". Como Genaro não conseguia atender a todos os pedidos, era aconselhado pelo baiano a produzir os seus.

"Gillon era premiado e reconhecido pelo design de móveis, mas já tinha o lastro cultural, pois na Romênia a arte têxtil é muito forte", diz Alejandra, que esteve recentemente por lá.

Outro artista da exposição, o francês Jacques Douchez foi um dos que mais contribuíram para o status da tapeçaria no País, impulsionado pelos trabalhos de Lurçat e Genaro. Chegou ao Brasil em 1947 e, dez anos depois, inaugurou, com Norberto Nicola, o atelier Douchez-Nicola (SP). Também participou com tapeçarias das 7ª, 8ª e 9ª Bienal de São Paulo.

Falecido em julho último, Douchez ficou emocionado quando soube do projeto e foi convidado para a abertura. "Foi muito importante ele saber que há um interesse atual pela obra dele. Ele sempre foi um mestre da abstração", diz a curadora.

adblock ativo