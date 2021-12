Morro de São Paulo é opção para o feriadão

Dia 12 de outubro está chegando e quem não se programou ainda tem como opção Morro de São Paulo, uma das principais ilhas do arquipélago de Tinharé. Mas é bom correr, a taxa de reservas para a data já chega a 70%, segundo a Secretaria Municipal de Turismo de Cairu.

Com um ecossistema diversificado, o arquipélago possui belas praias - algumas completamente desertas -, densa floresta atlântica, dunas, manguezais e extensas faixas de areia, perfeitas para o descanso e o lazer.

Neste feriado, na Segunda Praia, as atenções estarão voltadas para o campeonato de surf. Já a Primeira Praia conta com a maior tirolesa da América Latina - mais de 700 metros de queda livre e área para mergulho. Na Terceira e Quarta Praia, a atração é a gastronomia dos bares e restaurantes, entre eles o Pimenta Rosa, um dos mais elegantes do balneário.

À noite, a agitação acontece na vila. Bares, restaurantes, lojinhas e uma feira de artesanatos, animam o início da noite. Sexta-feira, dia 12, a pedida é o pôr-do-sol, com direito à música eletrônica à partir das 16h30, na Toca do Morcego. A festa prossegue até a madrugada. No sábado, dia 13, além do por do sol, vai acontecer a Festa da Espuma, na Boate Pulsar Disco.

Como chegar - Existem três opções para chegar a Morro de São Paulo. De carro, o melhor caminho é pegar a BR 324 e seguir até a Costa do Dendê; parar na Ponta do Curral e, a partir daí, pegar uma lancha rápida ou barco com destino ao Morro. Se preferir ir de avião, existem duas companhias aéreas que fazem o trajeto, com duas saídas diárias para o Morro. A terceira opção, e a mais utilizada, é via catamarã, com várias saídas diárias, do terminal de passageiros do Comércio. A passagem custa R$ 90, cada trecho.

adblock ativo