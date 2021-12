Morro de São Paulo e Boipeba registram 95% de ocupação permitida para o feriadão

Tendo o turismo como principal atividade econômica, o arquipélago de Cairu, que abriga destinos como Morro de São Paulo, Boipeba, Gamboa, Garapuá e Moreré, já registra 95% de ocupação permitida para o feriadão do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia das Crianças.

De acordo com informações do Acorda Cidade, o município-arquipélago irá passar pelo segundo feriado prolongado após a retomada das atividades turísticas. A primeira fase foi iniciada no dia 3 de setembro e liberou a entrada de turistas, mediante comprovação de reserva nos meios de hospedagem, que seguem autorizados a preencherem apenas 50% da sua capacidade de ocupação.

Na segunda fase, iniciada no dia 29 de setembro, foram liberados os passeios turísticos, música ao vivo, eventos com até 70 pessoas e casas de aluguel; todas as atividades possuem restrições e protocolos para evitar aglomeração e prevenir o novo coronavírus.

“Cairu está de braços abertos para receber os turistas neste feriado prolongado, após o início de mais uma etapa do Plano Novo Normal Cairu, que está sendo realizado com protocolos claros e rigorosos”, ressaltou o prefeito Fernando Brito.

