Morro de São Paulo e Boipeba devem ter 95% de ocupação

Os destinos Morro de São Paulo e Boipeba continuam entre os mais procurados na Bahia para a Semana Santa. "A expectativa até o final do feriadão é de ocupação média de 95%", como informa a coordenadora de turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Cairu, Michele Costa.

Segundo dados da prefeitura do município, a taxa de ocupação hoteleira atingiu a marca de 96% durante todo o verão, chegando a 100% no Carnaval e Réveillon, períodos de maior fluxo turístico. Os números registram um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado.

Michele acredita que o aumento do dólar e a crise na economia impactaram na procura pelos destinos.

