Montanha-russa mais alta e rápida do mundo é inaugurada

Um parque de diversões no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, inaugurou neste sábado a montanha-russa mais alta e rápida do mundo, a Fury 325, que alcança uma velocidade de até 150km por hora.

A Fury 325 fica no Carowinds, que desde 1973 opera na região de fronteira entre os estados de Carolina do Norte e Carolina do Sul, ao sudeste dos Estados Unidos.

A nova atração conta com vagões com capacidade para 32 pessoas e um longo percurso que simula o voo espontâneo de uma vespa. O trajeto, de 1,92 quilômetros, é feito em três minutos e 25 segundos.

Os passageiros chegarão a uma altura de 98 metros, que equivale a um prédio de 30 andares, depois descerão por um caminho em um ângulo de 81 graus. Em seguida, percorrerão uma série de subidas, curvas e transições rápidas.

'Estamos fazendo história hoje e dando mais uma razão de orgulho aos moradores das Carolinas. A abertura da Fury 325 faz com que Carowinds tenha duas das dez montanhas-russas mais altas da América do Norte', afirmou Mike Fehnel, vice-presidente e gerente geral do parque.

A nova atração custou US$ 50 milhões e foi projetada e fabricada pela suíça Bolliger & Mabillard, empresa líder no setor e que já levou ao Carowinds as atrações Vortex, em 1992; Afterburn, em 1999; e The Intimidator, em 2010.

De acordo com o parque temático, pelo menos 50 pessoas trabalharam no projeto da Fury 325, que ocupa 3 hectares de terreno e precisou de 2.700 toneladas de aço durante oito meses de trabalho.

A Fúria 325 é parte de um projeto de remodelação de Carowinds, que inclui novas opções de comida com pratos típicos das Carolinas e a renovação de seus espaços ao ar livre.

