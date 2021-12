Parque de diversões da Ferrari em Abu Dhabi tem a montanha-russa mais rápida do mundo, alcançando 240 Km por hora em menos de cinco segundos.

O Ferrari World também é o maior parque temático coberto do mundo, com 20 atrações. A |Formula Rossa, nome oficial da montanha-russa, tem os carros no formato dos F-1 da marca.

O trajeto dura 90 segundos, mas não há loopings. Por causa da velocidade, todos são obrigados a usar óculos especiais para proteção contra o vento.

Marcos Venancio Lopes Machado Montanha-russa da Ferrari é a mais rápida do mundo

adblock ativo