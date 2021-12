Uma campanha do Ministério do Turismo aponta lugares para se conhecer no Brasil antes de se pensar em viajar para o exterior e de 15 locais citados, nenhum é da Bahia.

O vídeo cita praias de Fernando de Noronha (PE), Maragogi (AL), Jericoacoara (CE), além de outros lugares com natureza exuberante em Bonito (MS), Chapada dos Veadeiros (GO), Lençóis Maranhenses (MA).

E para quem quer arquitetura e locais históricos, a peça sugere Ouro Preto (MG), Petrópolis (RJ) e Blumenau (SC).

Mais lugares são citados: Pirenópolis (GO), Estação da Luz (SP), Alter do Chão (PA), Natal (RN), Presidente Figueiredo (AM), Gramado (RS).



Veja o vídeo:

Da Redação

Ministério do Turismo ignora a Bahia em vídeo de campanha

adblock ativo