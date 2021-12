Minas Gerais: Inhotim inaugura novas obras

Um pavilhão de 2.600 metros quadrados abriga 30 anos de produção artística. O privilégio é, por um lado, de Tunga. Por outro, do público que visitar a cidade mineira de Brumadinho a partir desta quinta, 06, quando o artista pernambucano inaugura uma galeria exclusiva no Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico Inhotim.

Uma semana atrás, enquanto acompanhava a montagem das oito grandes instalações e esculturas que irão ocupar o espaço, Tunga quis descrever assim a expectativa: "É aquele momento antes de acordar, quando ainda há reminiscências de um sonho na mente. Só que este sonho não vai se esvair, ele vai no caminho da concretização".

Mata mental - Entre as obras estão Lézart (1989) e Palíndromo Incesto (1990 - 1992), já vistas no Inhotim, além da inédita Ão, filme-instalação de 1980. Também está lá À La Lumière dês Deux Mondes (À Luz de Dois Mundos), de 2005, apresentada originalmente no Musée du Louvre, na França, e que também esteve no Palacete das Artes Rodin Bahia, em 2010.

Parte dos trabalhos pode ser vista antes mesmo que o visitante adentre a galeria, já que as paredes do edifício são de vidro - do mesmo modo, de dentro, é possível se deslumbrar com o cinturão de floresta que cerca a construção.

A opção, claro, é proposital e inspira Tunga a filosofar um pouco mais. "A gente cria e parece que sabe tudo, minimamente, cada detalhe. Depois da obra pronta se surpreende, porque ela começa a gerar significados novos. É uma mata mental".

Arte ao natural - A relação entre arte e natureza está ainda mais presente em Vegetation Room Inhotim, da espanhola Cristina Iglesias, cravada em meio a uma clareira. A vegetação também está no entorno da galeria Lygia Pape (1927-2004), que abriga a bela e intrigante instalação T-téia.

Assim como Tunga, elas são destaques da nova temporada. Junta-se à nova safra Now Let's Play to Disappear, concebida pelo cubano Carlos Garaicoa. Na instalação inspirada no 11 de Setembro de 2001, velas em forma de edifícios célebres provocam uma reflexão sobre a efemeridade das instituições.

